Alma Cero rompió el silencio sobre su matrimonio con Edwin Luna y destapó el acto -en el que se vio en medio una pistola- y la llevó a tomar la decisión de separarse de él.

A cinco años de que Alma Cero de 47 años de edad y Edwin Luna se divorciaran, la bailarina contó el verdadero motivo por el que decidió dejarlo cuando él se lo pidió.

Asimismo, narró el cambió de actitud de Edwin Luna de 35 años de edad, tras regresar de un viaje en Guatemala, de donde es Kimberly Flores, su actual esposa.

Alma Cero terminó con los rumores sobre su matrimonio con Edwin Luna e incluso reveló el terrible acto que el cantante cometió y que la llevó a irse definitivamente de su vida.

La actriz de ‘María de Todos los Ángeles’ estuvo 3 años de noviazgo con Edwin Luna, “me enamoré de su talento”, lo que los llevó a casarse.

Sin embargo, el matrimonio que se celebró en 2017 se acabó solo dos meses después de que firmaran los papeles del enlace, ¿por qué? Edwin Luna “es un psicópata”.

Mucho se ha oído hablar de las parejas narcisistas; sin embargo, Alma Cero aseguró que Edwin Luna superó el nivel, “mi psicóloga me dijo que no es narcisista integrado, es un psicópata”.

Y es que explicó que a tan solo dos meses de que se casaran e incluso, todavía sin irse de luna de miel, ella decidió dejarlo, luego de que Edwin Luna amenazara con matarse.

Explicó que Edwin Luna luego de un viaje a Guatemala cambió totalmente su comportamiento, lo que lo llevó a sincerarse y pedirle el divorcio.

“Me has dicho que he estado raro y te voy a decir porqué, quiero que te vayas y todo”.

Alma Cero asegura “yo no entendía nada”, lo que la llevó a desesperarse, “me salí de mí”, y a Edwin Luna a sacar una pistola y apuntarse en la cabeza, amenazando con matarse.

“Saca una pistola y se la pone así (en la cabeza) y dice -¡ya! y yo dije -me voy, te agradezco todo, no pasa nada, voy a arreglar mis cosas, necesito que me ayudes a llevar mis cosas a México”.

Alma Cero y Edwin Luna.