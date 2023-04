Edwin Luna se vuelve a ver envuelto en el escándalo con una ex, ahora el cantante habla del pleito que trae con la mamá de su hijo.

Luego de que el cantante del regional mexicano Edwin Luna - de 35 años de edad- compartiera hace unos días el escenario en McAllen, Texas con su primogénito Miguel - de 10 años- fruto de la relación que sostuvo con Erika Monclova.

Al parecer a Erika Monclova de quien se desconoce su edad no le pareció algo que ha desatado toda una polémica, sin embargo y para sorpresa de todos Edwin Luna no se ha quedado callado.

A través de una publicación en Instagram, Erika Monclova, la mamá del primer hijo del cantante de La Trakalosa de Monterrey Edwin Luna acusó al vocalista de ser un falso.

Luego de que Erika Monclova asegurará que la presentación de su hijo con su papá Edwin Luna fue uno de los momentos más horribles que han vivido.

Asimismo, en su mensaje Erika Monclova siguió con una serie de acusaciones en contra de Edwin Luna tachándolo de mal padre y manipulador:

“Así fue la Horrible Noche de ayer, luego no digas que la oportunidad, NO se te dio, Aclaro, NO me interesas, sólo eres el papá del Niño, por qué no saber dividir las cosas, y así como pediste públicamente, y por este medio de igual manera, escribo, pura falsedad, manipulación, mentira, interés, todos se dieron cuenta de la bajeas al NO poder estar con mi hijo, nuevamente fallaste, y tus palabras según ya soy otro, y si cada vez estás peor, jajaja era tanta tu insistencia que no dudaste nadita en sacar las pocas fotos, y NO estás autorizado a subir fotos del niño, ya te urgía subirlas y hacer la Novela, tienes el corazón podrido!!!!”

Erika Monclova