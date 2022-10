¿Kenia Os tiene epilepsia? Revela qué pasó tras su desmayo a finales del mes de septiembre. Tras el lanzamiento de su segundo álbum de estudio ‘K23′, la cantante habló sobre su estado de salud.

Con motivo del lanzamiento de su nuevo disco, Kenia Os de 23 años de edad realizó una gran fiesta en donde contó con la presencia de varios famosos que se mostraron contentos con el éxito de la cantante.

Antes de disfrutar de la fiesta, Kenia Os rompió el silencio y habló sobre su estado de salud luego de que sufrió un desmayo que le provocó una aparatosa lesión en la barbilla.

Kenia Os se encuentra de manteles largos por el estreno de su álbum ‘K23′, el cual ha tenido un gran recibimiento por parte de sus seguidores.

El miércoles 26 de octubre, Kenia Os realizó una gran fiesta para celebrar el lanzamiento de su disco ‘K23′. A la celebración acudieron famosos como:

Antes de entrar a su fiesta, Kenia Os concedió una entrevista al programa ‘Venga la Alegría’ donde habló sobre su estado de salud luego de que compartió con sus seguidores que se había desmayado y eso le habría provocado una fuerte lesión en el rostro, por lo que tuvo que ser hospitalizada.

En medio de todos los rumores, Kenia Os confesó que aún continúa bajo observación medica ya que aún se desconoce qué le provocó el desmayo.

De acuerdo con Kenia Os los doctores quieren descartar que se desmayó por una epilepsia, pero hasta que no se tengan los resultados de los estudios no puede decir más detalles de su salud.

Aunque Kenia Os confesó que aún se encuentra a la espera de los resultados de los estudios, su desmayo pudo haber sido ocasionado por el estrés de la creación del álbum ‘K23′.

Kenia Os señaló que este disco salió en tiempo récord, ya que solo le tomó cuatro meses los cuáles tuvo que continuar con sus compromisos laborales y al mismo tiempo trabajar en ‘K23′.

Ante la preocupación de sus seguidores, Kenia Os destacó que probablemente solo se desmayó por el estrés ya que su cuerpo le pudo mandar una señal de que se había pasado.

En ese sentido Kenia Os puntualizó que espera que no sea nada grave y que no tiene ninguna enfermedad.

“Pero al parecer era cansancio, estrés. Yo trabajo muchísimo por mi proyecto y la verdad que K23 fue un álbum que hicimos en tiempo récord porque un álbum me toma un año y medio hacerlo y este lo hicimos en cuatro meses, entonces yo creo que el cuerpo me cobró factura, esperemos que no sea nada grave”

Kenia Os