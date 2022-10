Tremendo susto se llevó Kenia Os, pues se desmayó luego de que se pegó muy feo en la boca. Estos se sabe sobre su estado de salud.

La cantante de 23 años de edad acaba de lanzar su ultima canción llamada ‘Mía, mía’, la cual ya está disponible en todas las plataformas.

Además, Kenia Os sigue con su tour ‘K23 Tour’ la cual tendrá una serie de conciertos en Estados Unidos el próximo año.

Sin embargo el éxito de la también influencer se opacó por un accidente que la llevó hasta el hospital.

Kenia Os (@keniaos / Instagram)

Kenia os compartió con sus más de 14 millones de seguidores que iba en camino para recibir atención médica, pues se había desmayado y esto le provocó una fea lesión.

“Gente vamos camino al hospital, me acabo de desmayar y me pegué contra el suelo con ki boca, me siento estable” escribió la cantante en sus historias de Instagram.

En la imagen se ve a Kenia Os con una herida debajo de la boca , la cual ocurrió cuando la cantante se desmayó y golpeó contra el piso.

Kenia Os se desmayó y la caída le provocó una lesión en la boca (Instagram/@Keniao)

¿Cuál es el estado de Kenia Os?

Hasta el momento la historia de Instagram es lo único que se sabe del estado de Kenia Os, pero ella aseguró que estaba estable.

La noticia de su accidente recorrió las redes sociales y sus fans compartieron su preocupación, pues la cantante no ha revelado la causa del desmayo que provocó su lesión en la boca.

En Twitter la cantante reveló que se rompió el labio y una de sus carillas: “Me abrí el labio al parecer y también me rompí una carilla. Me están haciendo estudios de corazón y sangre (...) de momento estoy estable y me siento mejor”.

Kenia Os necesitará sutura en el labio y se rompió una carilla (Instagram/@)

También contó a sus seguidores que estaba esperando los resultados de sus estudios y que llegara un cirujano, pues tendrían que suturarle el labio desde adentro de la boca.

Además, estaba hablando con su dentista para que reparara la carilla que se rompió por su caída.

Kenia Os asegura que está estable (Twitter/@keniao)

Sus seguidores mostraron su cariño y apoyo a Kenia Os: “Espero te recuperes”, “Hazte una limpia de huevo” y " Cuídate mucho reinita y protégete mucho”.

Los fans de Kenia Os le sugirieron que se hiciera una limpia, pues aseguraban que al ser tan exitosa había malas vibras a su alrededor.

Hasta el momento Kenia Os dice que está estable y se siente mejor, pero la lesión provocada por su desmayo necesitará sutura.