Fue a través de un contundente comunicado que Kenia Os salió a ponerle un alto a los ataques racistas y sexistas que ha estado recibiendo en los últimos días.

El escrito fue lanzado desde su agencia discográfica K Records y compartido por Kenia Os a través de sus redes sociales oficiales, condenando los ataques contra su persona.

Todo empezó porque Kenia Os -de 24 años de edad- se volvió tendencia den redes sociales, pues sus fans salieron en su defensa con la frase “Kenia merece respeto”.

Y todo por un supuesto pleito con la cantante brasileña Ludmila Oliveira da Silva.

De acuerdo con usuarios de las redes sociales, los ataques en contra de Kenia Os iniciaron por una situación con la cantante Ludmila.

Al parecer la brasileña habría dejado de seguir a la mexicana en Instagram después de que compartiera una foto con la también cantante conocida como Anitta.

Quien presuntamente tiene una rivalidad con Ludmila. Esto habría generado una pelea entre los fans de Kenia Os y Ludmila Oliveira da Silva.

Y es que los fans de la mexicana han salido en su defensa, señalando que los seguidores de Ludmila han hecho comentaros excesivamente racistas y sexistas contra Kenia Os.

He de ahí la frase viral de “Kenia merece respeto”, aunque hasta el momento la cantante mexicana es la única de las implicadas que ha salido a decir algo referente a los ataques.

De acuerdo con el comunicado que Kenia Os compartió vía redes sociales oficiales, la cantante mencionó estar más que enterada de los ataques en su contra:

Así mismo, Kenia Os puntualizó estar en contra de cualquier tipo de cualquier forma de expresión que incite el racismo o la hipersexualización de las personas:

Kenia Os mencionó además que los anteriores son el tipo de ataques que ha sufrido a lo largo de toda su carrera y que por desgracia que fueron incrementando últimamente.

La cantante también dijo ser consiente del fenómeno que representa la “opinión pública” en sí mismo, y que por ese motivo es algo que escapa completamente de su control.

Por lo que siempre se ha pronunciado a favor de una convivencia sana y de respeto entre las personas.

“[...] el discurso que siempre he compartido y me he empeñado en propagar, es el de una convivencia sana e inclusiva para todes.

Finalmente, y en vista de esta situación, me pareció más que necesario reiterar los valores que me rigen como artista y como persona”.