Karla Souza apoya a Sasha Sokol tras rechazar la disculpa de Luis de Llano y pide que se deje de revictimizar a la cantante.

La actriz recordó su propia vivencia tras denunciar que fue víctima de acoso por parte de un productor y cómo los medios la acecharon.

Karla Souza respalda a Sasha Sokol tras rechazar disculpa de Luis de Llano

Diversos famosos han expresado su apoyo a Sasha Sokol tras rechazar la disculpa de Luis de Llano por no cumplir con lo estipulado en su sentencia. En el caso de Karla Souza, ella pide que se deje de revictimizar a la cantante.

La actriz expresó que admira a Sasha Sokol y espera que obtenga justicia pronto. Recordó que cuando ella denunció públicamente haber sido víctima de acoso, fue criticada y acechada por los medios.

En el momento en que yo salí en lo personal me sentí muy, muy agredida en ese momento. Yo estaba embarazada de 8 meses y estaban llegando los medios a mi casa a cuestionar el por qué no limpiaba el nombre de un hombre. Karla Souza

Karla Souza recrimina que la sociedad cuestione a las víctimas y no a quienes afectaron con sus actos la integridad de las personas.

Mencionó que se siente responsable de apoyar causas como la de Sasha Sokol y no permitir que el sistema revictimice a la cantante.

Creo que es responsabilidad de nosotros poder apoyar y no dejar que el sistema vuelva a revictmizar a Sasha y también aplaudirle la valentía. Karla Souza

Karla Souza aplaude la valentía de Sasha Sokol y pide que haya más trabajo en la sociedad e instituciones para evitar casos como el de la cantante.

Karla Souza condena el abuso de poder y la violencia

Sasha Sokol solicitó que Luis de Llano admitiera que hubo abuso de poder en su caso, ya que se aprovechó de su estatus como productor para manipularla.

Sobre el punto, Karla Souza expuso que el abuso de poder tiene facetas y explicó que al ser menor de edad no se tiene la capacidad de consentimiento.