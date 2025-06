Karime Pindter -de 32 años de edad- y Tania Rincón sospechan que los jueces de Hoy soy el chef están en su contra por estas poderosas razones.

A un día de conocer al gran ganador de Hoy soy el chef, Karime Pindter y Tania Rincón -de 38 años de edad- no se guardaron nada y así se expresaron de las críticas que han recibido.

Karime Pindter y Tania Rincón se han convertido en las favoritas del público para ganar Hoy soy el chef, pero no ha pasado lo mismo con los jueces.

Y es que a lo largo de la competencia Karime Pindter y Tania Rincón han recibido fuertes críticas por parte de los jueces de Hoy soy lo chef, por lo que ya sospechan que traen algo en su contra.

Así lo exhibieron Karime Pindter y Tania Rincón en una entrevista y es que consideraron que a diferencia de otras parejas a ellas los jueces no les dicen nada bueno.

Tania Rincón puntualizó que los jueces de Hoy soy el chef siempre les dicen cosas feas, aunque haya platillos peores.

Por su parte Karime Pindter señaló que esta situación puede deberse a que son payasas y sueltan comentarios graciosos.

Al ser cuestionadas directamente sobre si creían que los jueces traían algo en su contra, Karime Pindter y Tania Rincón señalaron que sí.

Tania Rincón recalcó que hay parejas que no tienen sazón, pero le resaltan otras cosas cuando lo más importante es el sabor el platillo.

“A alguien le dijeron tú chile no tiene sazón, pero todo está muy bien picado. Ah no bueno, lo picó precioso y que no tenga sazón, no el chiste es la sazón”

Tania Rincón