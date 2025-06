Karime Pindter -de 32 años de edad- confirmó que hubo coqueteo con Nicola Porcella, pero sus apretadas agendas de trabajo no los dejaron avanzar.

En entrevista con De Primera Mano, Karime Pindter confesó que sí se besó con Nicola Porcella, pero el romance no prosperó.

“¿Qué falló? Tiempo, que nada más nos vemos en los llamados", contó Karime Pindter, quien sí estaría dispuesta a tener un noviazgo con Nicola Porcella.

La influencer ve muchas virtudes en Nicola Porcella, pero sabe que la química es importante y no ha podido comprobar si la tiene con el conductor.

Por el momento, Nicola Porcella y Karime Pindter solo son amigos , pero la influencer no descarta que en el futuro tenga una relación con el conductor.

Nicola Porcella contó a De Primera Mano que él no teme que una mujer lo busque por interés, pues no tiene dinero y tampoco se siente “famoso”.

El conductor mencionó que todo su dinero se va a su familia, por lo que no cree que una mujer le “saque dinero”.

“Yo siempre digo, en mí no sé qué puedan encontrar, puede ser fama por el momento, pero yo no me considero una estrella (...) Dinero no me pueden sacar, porque el dinero es para mi familia”

Nicola Porcella