¿Cuál es el estado de salud de Nicola Porcella? Confiesa que tuvo que ser hospitalizado por grave infección estomacal.

Nicola Porcella -de 37 años de edad- alarmó a sus seguidores luego de que dio a conocer que habría presentado algunos problemas de salud.

Pese a que no se sentía bien, Nicola Porcella no quiso tomarse el día visiblemente enfermo acudió a grabar su programa ¡Qué Buena Hora!

Nicola Porcella concedió una entrevista al programa Hoy donde confesó que había vivido momentos complicados de salud.

Y es que Nicola Porcella confesó que tuvo que ser hospitalizado de emergencia debido a una grave infección estomacal.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, Nicola Porcella había sido hospitalizado durante la madrugada del miércoles 4 de junio.

Nicola Porcella confesó que nunca se había sentido tan mal estando solo, pero afortunadamente pudo recibir atención médica oportuna.

De acuerdo con Nicola Porcella, uno de los malestares que sufrió fue vómito y cree que fue un pescado en malas condiciones lo que ocasionó que se enfermará.

“Me dio una infección en el estómago, pero nunca me había sentido tan mal; primera vez que me enfermo estando lejos y solo. Me atendieron súper bien, estaba tranquilo aunque no paraba de vomitar”

Nicola Porcella