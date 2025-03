¿Gala Montes golpeó a Karime Pindter? La influencer aclara lo qué pasó en la posada de una importante televisora y si es que ya se acabó para siempre su amistad con la actriz.

En La Casa de los Famosos 2024, Karime Pindter -de 31 años de edad- y Gala Montes mostraron tener una gran amistad e incluso surgió el shippeo llamado “Garime”.

Sin embargo, solo unos meses después del fin del reality, Gala Montes -de 24 años de edad- exhibió un distanciamiento con Karime Pindter, el cual fue confirmado por la propia influencer.

En medio de la polémica, surgió la versión que Karime Pindter y Gala Montes habrían tenido una fuerte discusión que habría llegado a los golpes.

Karime Pindter ya habló y reveló si es verdad que Gala Montes la golpeó, ¿será que ya dio terminada para siempre su amistad con la actriz?

En un encuentro con varios medios de comunicación, Karime Pindter fue cuestionada sobre la versión de que Gala Montes la golpeó en la posada de importante televisora.

Y es que de acuerdo con una versión difundida en las redes sociales Karime Pindter y Gala Montes llegaron a los golpes y hasta un video habría.

Pero en un video compartido por la cuenta de Youtube ‘Qué buen chisme’, Karime Pindter negó que Gala Montes la haya golpeado.

Karime Pindter aseguró que no tenía idea de dónde habría surgido esa versión, porque jamás había pasado nada de eso e incluso negó que fue a una posada con Gala Montes.

“Para nada pasó, justo me mandó un mensaje Arath ‘oye que en una posada’, le dije ni al caso, ni fuimos a ninguna posada y jamás ha pasado nada de eso, esa sí no se de dónde saldría la confusión, pero no para nada”

Karime Pindter