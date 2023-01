Durante una entrevista la cantante de 52 años de edad, Julieta Vengas contó porque se divorció de Álvaro Henríquez.

De acuerdo con Julieta Venegas se divorció del músico chileno de53 años por una insospechada razón que hoy en día la hace reír.

Julieta Venegas y Álvaro Henríquez se casaron en el año 1998 y pese a que nunca se mudaron juntos, la pareja se separó en el 2000.

Durante una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, Julieta Venegas habló sobre su matrimonio y divorcio con el integrante de la agrupación ‘Los Tres’.

Julieta Venegas reveló que conoció su exesposo por la música y que pese a que su matrimonio duró dos años, nunca se fueron a vivir juntos.

Y es que contó que primero decidieron casarse y creyeron que después resolverían lo de su casa juntos en Chile o en México.

Sin embargo, antes de que si quiera hablaran del tema se divorciaron pon un motivo el cual Julieta Venegas ahora considera gracioso.

Pues su divorcio se dio “más o menos rápido” luego de que Álvaro Henríquez le compusiera la canción ‘No me falles’.

Y es que Álvaro Henríquez se enamoró y dejó a la cantante por la actriz que grabó el video musical de la canción dedicada a su esposa.

“A mi ahora se me hace muy gracioso. Él a me escribió una canción súper bonita, muy romántica que se llamaba ‘No me falles’ que es hermosa. Y el videoclip que se hizo de esa canción salió una actriz que después él se enamoró y me dejó por esa actriz”

Julieta Venegas