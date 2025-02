Las polémicas declaraciones que Juan Soler volvió a dar, ahora contra los migrantes en México, le sacaron su lado whitexican, señalando que lo juzgan por su “blanquitud”.

El que Juan Soler de 59 años de edad, diera su postura en contra de los migrantes llegando a México, siendo él un argentino que trabaja en el país, no lo hizo quedar nada bien.

Y es que tras dos días de ser tendencia en Twitter, Juan Soler respondió a un usuario en la red social de X, acusando que estaba siendo sentenciado por su “blanquitud”.

Aunque parecía que a Juan Soler se le había ido el internet luego de que se viralizaron sus declaraciones contra los migrantes en México, volvió y acusó a un usuario de sentenciarlo por blanco.

Fue a través de X, antes Twitter, que un usuario abrió el llamado ‘hilo’ para explicar parte del contexto biográfico de Juan Soler, tras su polémica contra los migrantes en México.

En este, el usuario señalaba que Juan Soler ingresó a México -siendo él argentino- como “turista o visitante”, sin legalizar su condición migratoria para trabajo.

Asimismo, el usuario aseguraba que Juan Soler no tiene “su condición migratoria documentada”, lo que hizo al conductor y actor dedicarle un largo texto explicando todo y negando no ser legal en México.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que Juan Soler acusó al usuario de criticarlo por tener “resentimiento hacía mi (blanquitud)”, asegurando que solo habla desde ese sentimiento y no con otras bases.

Asimismo, Juan Soler le recordó al usuario sobre la ignorancia, definiéndole:

“La falta de sensibilidad, el egoísmo y la ignorancia te pertenecen. Recuerda ignorante no es quien no sabe leer, es quien sabiendo leer no lo hace (...)”.

Juan Soler, actor.