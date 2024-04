¿Y la boda? Juan Soler y Paulina Mercado ya viven juntos, pero siguen sin verse como esposos.

Hace unos meses, Juan Soler, de 58 años de edad, sorprendió al público al entregarle un anillo de compromiso a Paulina Mercado, su novia desde hace poco más de un año.

Desde entonces, sus seguidores no han parado de preguntarles cuándo será la boda; pregunta que en una reciente charla en vivo a través de YouTube, respondieron con una gran revelación.

¿Ya se casaron Juan Soler y Paulina Mercado -de 51 años de edad-? Sí y no, podría decirse de la pareja que dice estar más feliz que nunca.

En entrevista para el programa Hoy, Juan Soler hizo algunas precisiones sobre el anillo de compromiso que le entregó a Paulina Mercado.

Así, el actor argentino subrayó que una boda no está en sus planes presentes, ni mucho menos futuros, pues al final es él quien decide el grado de compromiso que tiene con su relación y no necesita que un extraño se lo diga.

“Ese anillo es un compromiso de vida, dentro tiene grabado por siempre, para siempre. No va a haber boda. No voy a permitir que una persona a quien yo no le intereso, que sería un juez, me diga que estoy casado”

Juan Soler