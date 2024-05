Durante un encuentro con la prensa, Juan Osorio -de 66 años de edad- negó estar detrás de la serie de Carmen Salinas.

Pero pidió que lo volteen a ver en caso de requerir ayuda en la producción que homenaje a la actriz.

Y es que de acuerdo con Juan Osorio, Carmen Salinas se merece todo lo que quieran hacer en su honor.

La actriz mexicana de cine y teatro, Carmen Salinas, tendrá su propia serie biográfica donde narrarán hechos inéditos de su vida.

El proyecto en honor a Carmen Salinas, quien murió el 9 de diciembre de 2021 a los 82 años de edad, fue anunciado y permitido por la hija y el nieto de la actriz.

Y aunque aún no hay muchos detalles sobre la nueva serie biográfica, Juan Osorio negó estar detrás de ella.

Y es que durante un encuentro con la prensa, el director fue cuestionado por su participación en la serie.

En este sentido, Juan Osorio aseguró que estaba bien merecida y que no importaba en que plataforma se lanzara, pero aseguró que no había “sido invitado” al proyecto.

Sin embargo, Juan Osorio no negó estar dispuesto a trabajar en la serie de Carmen Salinas, pues pidió que lo volteen a ver.

“Si me invitan feliz, pero no he sido requerido, como diría Carmen, ‘bongos aquí estoy’”

Juan Osorio