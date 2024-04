Olga Breeskin, de 72 años de edad, revivirá el personaje de Carmen Salinas en la nueva obra de Aventurera.

En septiembre de 2024 regresará a la cartelera de teatro una de las obras favoritas del público mexicano bajo la batuta del productor Juan Osorio, de 66 años de edad, Aventurera.

Hace unos meses se anunció que Irina Baeva -de 31 años de edad- Daniel Elbittar -de 44 años de edad- y Nicola Porcella -de 36 años de edad- serán los protagonistas.

La muerte de Rossy Mendoza deja destrozadas a Lyn May y Olga Breeskin

Pero aún faltaba por revelar a la intérprete de un personaje clave, Rosaura.

El papel de la proxeneta que le hace la vida imposible a la protagonista de Aventurera fue interpretado de forma magistral por la fallecida Carmen Salinas.

Quien ahora será sustituída por una de sus grandes amigas: la violinista, bailarina y actriz Olga Breeskin.

¿Michelle Renaud y Matías Novoa se separan? El actor se despidió de ella y no pudo evitar llorar

En declaraciones recogidas por el periodista Edén Dorantes, Olga Breeskin se dijo muy agradecida con Juan Osorio por tomarla en cuenta para semejante misión.

Sobre el reto de interpretar al emblemático personaje de Carmen Salinas, Olga Breeskin dijo:

¿Olga Breeskin incluirá los temas de la política mexicana en su personaje tal como lo hacía Carmen Salinas?

La vedette señaló que ese toque de Carmen Salinas al personaje fue un gran acierto, pues la actriz manejaba muy bien los asuntos políticos.

Pero ella es un caso opuesto, dijo Olga Breeskin, porque tiene varias décadas viviendo fuera de México y añadirle ese toque a su interpretación sería un error.

Ante ello, la violinista dijo que le pondrá su toque personal a Rosaura, sin revelar qué tiene planeado.

“Era un acierto y querer imitar una cosa que ella manejaba, la parte política, tan bien, no me quedaría, teniendo 24 años fuera de la política, fuera de la Ciudad de México, y no estoy muy así, como estaba ella, enterada de la situación actual política de México, yo creo que le tengo que aportar al personaje el saborcito de la Olga Breeskin de los 70 u 80′s”.

Olga Breeskin