Septiembre es el mes en que murió Juan Gabriel, por ello -a modo de homenaje- el día 7 se estrenó una canción inédita del cantante y Viva Aerobus le puso su rostro a un avión.

Han pasado 7 años desde la muerte de Juan Gabriel, quien dejó está vida a la edad de 66 años, por lo que Viva Aerobus le realiza hoy un homenaje póstumo.

Viva Aerobus presentó el avión A321NEO el cual está pintado de rosa, lleva escrito el nombre de Juan Gabriel, pero además tiene su rostro.

La aeronave se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, tiene capacidad para 200 pasajeros y realizará vuelos dentro de México y en Estados Unidos.

Avión de Viva Aerobus, tiene la imagen de Juan Gabriel (Instagram/@vivaaerobus )

Juan Gabriel les da la bienvenida a los pasajeros de su rosado avión de Viva Aerobus

Debido a que la aeronave ya ofrece servicio en redes sociales está circulando el video del momento en que los pasajeros reciben la bienvenida de la voz de Juan Gabriel.

“Queridos pasajeros les habla Juan Gabriel. Bienvenidos a su vuelo con escalas en mi corazón”, se escucha decir al Divo de Juárez, quien también les da las indicaciones para un vuelo seguro.

“Nos preparamos para despegar por lo que es importante abrochar y ajustar su cinturón de seguridad, guardar la mesa de servicio, abrir persianas de las ventanillas, colocar el respaldo en posición vertical”, pide un tanto serio.

Y sin más se despide de la mejor manera: “Disfruten del vuelo y descubran conmigo que, sobre la faz de la tierra, como México no hay dos”.

¿#JuanGabriel, eres tú? 💺😳 El Divo de Juárez "revive" en vuelo de Monterrey#EnUnClick📱 pic.twitter.com/1ec0my7pGg — SDP Noticias (@sdpnoticias) September 15, 2023

Pasajeros de Viva Aerobus toman con humor la bienvenida de Juan Gabriel muerto

Pese a que los fans de Juan Gabriel aprobaron que Viva Aerobus le rindiera un homenaje al Divo de Juárez, modificaron su opinión cuando escucharon la bienvenida.

El humor se hizo presente: “No pues si me habla Juan Gabriel en pleno vuelo me bajo del avión, no vaya siendo que nos dé la bienvenida al cielo”, “Tipo así: Si hay turbulencia abrázame muy fuerte más fuerte que nunca”,

“¿Y cómo es posible ese suceso?”, “Y que te asomes a la cabina y el mismo Juan Gabriel esté al volante del avión”, “Después que te habla Juan Gabriel, te habla Jenni Rivera y Valentín Elizalde”, expresan entre comentarios.