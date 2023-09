El 28 de agosto del 2016, fue la fecha culminante para la vida de Juan Gabriel, pero también el momento a partir en el que surgieron teorías aseguran que su muerte fue falsa.

Desde 2016 a la fecha, se han dado distintas versiones que aseguran que Juan Gabriel está vivo. Cada una con su nivel de lógica y otras hasta con declaraciones del propio cantante.

Aquí te enlistamos los 5 datos que afirman que Juan Gabriel fingió su muerte aquel 28 de agosto del 2016 y que lo tienen de regreso.

Con un infarto agudo de miocardio, en Santa Mónica, California, es la versión oficial que se dio a la muerte de Juan Gabriel aquel 28 de agosto del 2016, a sus 66 años de edad.

Sin embargo, desde esa fecha se han desatado muchas señales, asegurando que Juan Gabriel está vivo.

Y aunque el principal impulsor de esta teoría es su exmánager y amigo cercano, Joaquín Muñoz -de quien se desconoce la edad-, otras pruebas se han dado por sí solas.

Por ello, te dejamos los 5 datos que confirmarían la versión de que Juan Gabriel está vivo y en aquel 2016, nos vio la cara:

Los 7 años que Juan Gabriel lleva muerto, son los mismos que se ha hablado de la teoría de que está vivo y uno de los datos que la confirmaría lo dio hace unos días.

El pasado 5 de septiembre, Juan Gabriel subió un post a redes sociales, donde anuncia su regreso, prometiendo “un viaje lleno de turbulencias de emoción”.

Aunque en el post se detalla que es una canción inédita, el que hayan decidido regresar a Juan Gabriel de esta forma, ha fomentado aún más la teoría de que está vivo.

Y es que ‘El Divo de Juárez’ colocó “Como mi México no hay dos, por eso he vuelto”, ¿lo que confirmaría su regreso y que está vivo?

El reciente aniversario luctuoso de Juan Gabriel generó que se reviviera la teoría de que está vivo, y es que hace unos días hasta se mostró un audio con su voz, confirmándolo.

El audio fue enviado a la grafóloga y analista de lenguaje corporal, Maryfer Centeno de 33 años de edad, quien no confirmó ni negó que el audio fuera de Juan Gabriel.

Señaló que este audio simplemente se lo hicieron llegar y lo mostró a sus seguidores, porque realmente es increíble el parecido de voz que tienen.

Sumado a ello, que Juan Gabriel menciona en ese audio a Joaquín Muñoz, pero también confirma que está vivo y pronto volverá.

“A todos los fans que esperaron que regresara, pues sucedió, quiero decirles que quien se ha hecho cargo de mí es Joaquín Muñoz, durante todos estos años que fingí todo, él me ha mantenido, me ha cuidado y también quiero desmentir a Martha Figueroa, porque no me contactó jamás para hacer un documental que está saliendo”.

Supuesto Juan Gabriel.