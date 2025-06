José Emilio Fernández Levy -de 20 años de edad- ha tenido una mala racha y cree que lo embrujaron porque hasta un perro lo mordió.

Los últimos días han sido complicados para José Emilio Fernández Levy, quien estuvo en el hospital por una mordedura de perro.

Pero eso no es todo, pues el hijo de Mariana Levy se ha enfrentado a una serie de calamidades que le hacen pensar que está embrujado.

Durante un encuentro con reporteros, José Emilio Fernández Levy reveló que un perro le mordió la mano.

José Emilio Fernández Levy fue hospitalizado, pues el perro que lo mordió le transmitió una enfermedad.

“Muy mala suerte he tenido últimamente, me mordió un perro. Estuve hospitalizado porque el perro me transmitió unas bacterias a los tejidos blandos y la sangre, fue todo un caos”

José Emilio Fernández