El polémico video filtrado donde Jorge Losa -de 33 años de edad- le está bailando sexy a un hombre, ya tuvo una reacción del famoso.

Jorge Losa vuelve a dar de qué hablar debido a un video filtrado en TikTok donde le baila sensualmente a un fan, desatando todo tipo de reacciones.

Pues varios internautas lo cuestionan acerca de sus preferencias sexuales, a pesar de que mantiene una relación sentimental con Ferka, de 37 años de edad.

Jorge Losa se ha vuelto un gran tema de interés luego de participar en La Casa de los Famosos México, sobre todo por su relación con Ferka.

Su amor traspasó las pantallas y ahora viven su amor con plenitud y aunque su romance marcha bien, la reciente polémica de Jorge Losa pone en duda su fidelidad hacia Ferka.

A Jorge Losa lo están criticando en redes sociales después de difundirse un video donde el español le baila de una manera sensual a otro hombre.

El actor decidió dar la cara y parar los rumores acerca de sus preferencias sexuales y mediante una entrevista con el medio Infobae México rompe el silencio sobre lo ocurrido.

“Fue en una obra de teatro, pero he tenido tantas experiencias en tantas obras, capítulos y series. Yo no tengo un problema con eso, al contrario, yo siempre he sido súper abierto y ese ha sido mi problema”.

Jorge Losa