Jorge Levy en víctima llama “radical” a su hija que se alejó de él tras denuncia de Danna Ponche.

En junio de 2022, Danna Ponce -de 23 años de edad- denunció a Jorge Levy de abuso sexual, mientras le hacía una audición en Videocine.

Danna Ponce aseguraba que Jorge Levy la había tocado de forma inapropiadas y no había sido la única actriz acosada sexualmente por el productor.

Con el paso del tiempo, más actrices alzaron la voz contra Jorge Levy -de 56 años de edad- y sumó más de 150 denuncias en redes sociales por acoso sexual.

A un año de estas denuncias, Jorge Levy habla de las consecuencias que vive actualmente tras la denuncia de Danna Ponce.

Danna Ponce denunció ante las autoridades a Jorge Levy por abuso sexual y tras varios meses de audiencia, la actriz decidió retirarse del proceso en enero de 2023.

La actriz manifestó que estaba sufriendo un serio desgaste mental por el todo el proceso en contra de Jorge Levy, por lo que decidió no seguir adelante.

Jorge Levy fue despedido de Videocine días después de la denuncia de Danna Ponce y su hija dejó de hablarle por esta lamentable situación.

A un año de este suceso, Jorge Levy habló por primera vez de la denuncia de Danna Ponce con Ventaneando.

“Yo sé que todos van a decir, no pues le ofreciste una lana a la chavita, no, no, yo estaba en el proceso cuando ella habló y me dijo: ‘mejor dame una lana’ y ya lo cancelos y se canceló”

Jorge Levy