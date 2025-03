El actor mexicano, Jonathan Islas -de 45 años de edad- ha decidido dejar de beber, admite tener problemas de adicción que lo han llevado a lastimar a sus seres queridos.

A través de redes sociales, Jonathan Islas le confiesa a sus seguidores que su adicción al alcohol lo ha superado, además, comparte desea sanar otros aspectos de su vida personal.

Este anuncio ocurre días después de que se volviera viral la pelea que tuvo con su pareja Ferny Graciano -de 29 años de edad-, donde la actriz denunciaba agresión.

Jonathan Islas comparte ha tomado la decisión de dejar el alcohol y sanar otros aspectos de su vida.

A través de redes sociales, Jonathan Islas confiesa rendirse ante al alcohol y revela, al borde del llanto, tener una adicción.

El actor mexicano se sinceró ante sus seguidores mediante un video de casi 4 minutos para sus redes sociales.

En el clip, Jonathan Islas confiesa haber sido superado por su adicción y expresa, desea sanar otros aspectos de su vida personal como actor y persona.

“Siempre lo he dejado pasar y hay heridas que tengo que sanar”

Sin mencionar nombres en específico, Jonathan Islas lamenta que su adicción al alcohol haya lastimado a la gente que ha permanecido a su alrededor.

“Hoy quiero hacerme responsable y soltar este tema. Una sustancia que no me da nada y me ha quitado muchas cosas.”

JONATHAN ISLAS