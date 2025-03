Jonathan Islas- de 45 años de edad- calificó como “una pendejada” el video que todos vimos de Ferny Graciano, donde la violentaba.

Ferny Graciano,- de 29 años de edad- conocida por su papel de Jenny en la “CQ” ha causado revuelo en redes sociales luego de publicar un video en el que muestra una presunta discusión con su novio Jonathan Islas.

En la grabación, la joven se muestra visiblemente afectada y el estado del lugar donde se encontraban se veía desordenado, mismo que genero inquietud entre sus seguidores.

Después de que el video de Ferny Graciano se hizo viral, en el que acusaba a Jonathan Islas de violencia.

El actor recurrió a su cuenta de Instagram para mandar un contundente mensaje.

Ferny Graciano y Jonathan Islas (especial)

Jonathan Islas calificó como “una pendejada” el video de Ferny Graciano

El 28 de febrero los nombres de los actores Ferny Graciano y Jonathan Islas, aparecieron en las primeras tendencias de búsqueda.

Luego de que la actriz compartiera un video en el que muestra una parte de la discusión que tuvo con su novio, el actor Jonathan Islas.

En su publicación de Ferny Graciano, dejó entrever su decepción al notar que su pareja no había cambiado, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

Jonathan Islas utilizó sus redes sociales para aclarar los rumores sobre la discusión que tuvo con Ferny Graciano, tras la difusión de imágenes que mostraban a la actriz llorando.

El actor compartió una historia de Instagram, recalcando que el video de la actriz fue “una pendejada”.

Mismo que señaló que los chismes y las notas difundidas hacen daño, por lo cual pide empatía y no juzgar sin saber antes el contexto de la situación.

A pesar de las declaraciones del actor, usuarios en redes sociales expresaron su escepticismo y preocupación por la pareja.

Jonathan Islas calificó como “una pendejada” el video que todos vimos de Ferny Graciano (Instagram jonathanislasoficial / Instagram jonathanislasoficial)

“No paso nada” Jonathan Islas minimiza discusión con su novia Ferny Graciano

Las redes sociales se encendieron luego de que Ferny Graciano denunciara una fuerte discusión con su pareja Jonathan Islas.

Jonathan Islas compartió un video en TikTok para aclarar lo sucedido, y aseguro que solo se trato de una pelea menor y que la situación no pasó a mayores.

Desde su cama y acompañado por Ferny Graciano, el actor explicó lo ocurrido, aunque ella nunca miró a la cámara.

En su mensaje, minimizó el conflicto y lo describió como un simple malentendido.

“No aguantan nada, ayer la señorita escondió mi maleta y veníamos de fiesta, obviamente me enoje porque no encontraba mis cosas, pero no paso nada” dijo Jonathan Islas.

El actor, insistió que todo estaba bien entre ellos, y pidió a sus seguidores que no sacarán conclusiones apresuradas.

“No paso nada, aquí estamos los dos juntitos, así que relajen” finalizó Jonathan Islas.