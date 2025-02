Luego de que se volviera controversial el video de la actriz Ferny Graciano -de 29 años de edad- acusando presuntamente a su novio, Jonathan Islas de agredirla; ambos salen a decir qué fue lo que pasó.

En redes sociales, la famosa actriz de la serie de televisión de La CQ, Ferny Graciano, publicó un video donde acusaba a su novio, el actor mexicano, Jonathan Islas -de 45 años de edad- de agredirla.

Tras unas horas sin obtener respuestas de qué era lo que había sucedido, Jonathan Islas sale a hablar y mencionó que “no aguantamos nada”.

Tras el polémico video de Ferny Graciano acusando a Jonathan Islas de haberla agredido, el actor salió a hablar, declarando que sólo estaban pasados de copas.

A través de historias de Instagram, Jonathan Islas declaró que ambos habían salido de fiesta y, luego de que Ferny Graciano le escondiera su maleta, fue que ambos se molestaron.

Sin embargo, el actor hice hincapié en que “no aguantamos nada”:

“Oigan, no mamen, no aguantan nada, cabrón. Ayer la señorita me escondió mi maleta y veníamos de fiesta, y pues obviamente la señorita se enojó y me enojé.”

JONATHAN ISLAS