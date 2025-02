Ferny Graciano, actriz de La CQ, encendió las alarmas al publicar un video que la muestra llorando porque peleó con su novio Jonathan Islas.

“Solo quería estar con él”, dice Ferny Graciano a la par que pide “irse a la primera señal”, lo que no hizo pese a que le advirtieron que personas como Jonathan Islas no cambian.

No obstante, la actriz borró el video y más tarde es el actor quién publica imágenes para informar que todo está bien y aún se encuentran juntos, ¿pero quién es él?

Jonathan Islas es un actor y modelo mexicano cuya carrera se formó en el Centro de Formación Actoral de TV Azteca.

Jonathan Islas nació en México un 15 de noviembre de 1979 por lo que actualmente tiene 45 años de edad.

Jonathan Islas no está casado; sin embargo, actualmente tiene un noviazgo con la actriz Ferny Graciano -de 29 años de edad-.

A Jonathan Islas lo rige el signo zodiacal de escorpión.

Jonathan Islas no tiene hijos.

Jonathan Islas fue estudiante del Colegio Anglo Americano donde participó en las obras de teatro “Aladino” y “Onda Vaselina”.

Debido a que se sentía atraído por la actuación y deseaba formar parte del mundo del espectáculo ingresó al Centro de Formación Actoral de TV Azteca en 2003.

Jonathan Islas se inició en el mundo de la actuación en 2022. Sus primeros trabajos en televisión quedaron plasmados en proyectos como “Sin permiso de tus padres” y “Agua y Aceite”.

Ha participado en varias producciones de TV Azteca como:

Así como fue parte de Telemundo donde participó en la serie Decisiones y las telenovelas “Amores de mercado”, “Padres e hijos”, “Más sabe el diablo” y “Bella Calamidades”.

Fue hasta el 2010 que consiguió su primer protagónico en la miniserie “La diosa coronada” de la televisora de habla hispana.

Entre sus proyectos destaca su participación en:

En octubre de 2019, Jonathan Islas fue denunciado por su expareja Fabiola Campomanes -de 52 años de edad- por el delito de agresión física y psicológica.

De acuerdo con la actriz, Jonathan Islas regresó borracho de una fiesta y comenzó a agredirla.

Tras varios meses de investigación, el actor fue vinculado a proceso y tuvo que pagarle a la actriz una cantidad por reparación de daños.

Ex de #FabiolaCampomanes vinculado a proceso tras agredirla en estado inconveniente #DePrimeraMano 👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/bgSOYEofrP

El video que Ferny Graciano publicó en sus redes sociales y más tarde borró ha revivido la agresión de Jonathan Islas a su exnovia Fabiola Campomanes.

Esto porque nuevamente Jonathan Islas estaba borracho cuando Ferny Graciano se grabó llorando y dejó entre ver que no era la primera vez que tenían una pelea fuerte.

La actriz Ferny Graciano publicó el siguiente video en sus redes sociales en donde aparentemente está discutiendo con el actor Jonathan Islas. Los dos se ven pasados de copas y los internautas están preguntándose por Ferny ya que después de este video no ha publicado nada. pic.twitter.com/7dbxL73JdG

Para frenar el escándalo y no dar cabida a suposiciones, el actor ha utilizado sus historias de Instagram para publicar fotos que prueban que él y su novia están bien.

Incluso grabó un video para explicar que todo se trató de una pelea que se salió de control porque ambos estaban alcoholizados.

Desde la cama de un hotel, el propio explica que ambos hicieron un berrinche por un broma que le quiso hacer la actriz, pero nada pasó.

“Ayer la señorita me escondió mi maleta y obviamente me enojé y se enojó porque veníamos de fiesta, pero bueno, hizo berrinchito la niña y se fue y yo también hice berrinche ayer… No paso nada así que relajen la pinche raja”

Jonathan Islas