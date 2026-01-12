J.K Rowling -de 60 años de edad- pide prohibir “experimento poco ético” por ensayo clínico con bloqueadores de pubertad.

La escritora británica pidió apoyo a sus seguidores firmar una petición para frenar un ensayo sobre bloqueadores de la pubertad; la petición reunió 74 mil firmas.

La escritora escribió en X: “He firmado. Este es un experimento poco ético con niños que no pueden dar sus consentimientos”.

J.K Rowling describe el ensayo clínico de bloqueadores de la pubertad como un trabajo “poco ético” que atenta contra el consentimiento de los menores.

El Servicio de Salud Inglés (NHS) accedió a que menores se sometan a tratamientos de bloqueo de hormonas, quienes se identifican con otro género.

La petición que firmó J.K Rowling, señala al gobierno británico de ser conscientes del impacto irreversible que podrían vivir los menores que se sometan a ensayos de bloqueo de hormonas.

Además de poner en supuesto peligro la vida de los menores que accedan a este ensayo.

Este estudio sobre bloqueos hormonales en menores busca evaluar los riesgos y beneficios de la pubertad a niños que se identifican como transgénero y tienen consentimiento de sus padres.

Ciudadanos en contra de este ensayo clínico amagan con impugnar el proceso ante el tribunal superior, ya que aseguran que este procedimiento pone en riesgo la salud de los menores tras recibir un tratamiento experimental.

Como era de esperarse, J.K Rowling recibió varias críticas por su petición e incluso le dieron explicaciones sobre lo importante de los ensayos clínicos.

Los detractores de J.K Rowling le explicaron que cualquier tratamiento debe someterse a pruebas en humanos para confirmar sus beneficios o efectos secundarios.

Además, le expresaron que la decisión de tomar un tratamiento de esta índole son decisiones entre el paciente y su familia, en este caso, del menor y sus padres.