Por ser amiga de Mariana Botas de 35 años de edad, quien participaba en La Casa de los Famosos México 2025 a Jessica Segura le desearon al peor que la muerte, contó en YouTube.

Un encuentro con la prensa que tuvo Jessica Segura de 42 años de edad y que se mostró en YouTube sirvió para que evidenciara la violencia digital que viven aquellos que abren su corazón en internet.

Jessica Segura llora y evidencia en entrevista de YouTube el cruel hate que recibió al ser amiga de Mariana Botas

La actriz Jessica Segura quebró en llanto en una entrevista de YouTube mostrada por Espectáculos Faranduleros donde habló del terrible e injusto hate que recibió en redes sociales.

Al entrar Mariana Botas a La Casa de los Famosos México 2025, Jessica Segura fue quien la acompañó deseándole lo mejor, además de que ambas amigas forman parte de ‘Envinadas’.

Sin embargo, el que Mariana Botas se expusiera al ojo público en el reality show llevó a Jessica Segura a ser el blanco de violencia digital que ella misma reveló en entrevista de YouTube.

Jessica Segura, actriz. (@JessicaSeguraMX)

Y es que la actriz compartió que decidió hablar ahora que su amiga fue eliminada de La Casa de los Famosos México 2025 porque “no quería ser el centro de atención”.

Fue así que Jessica Segura reveló el terrible hate que recibió en redes sociales, donde le desearon la muerte, pero también se metieron con un aspecto muy doloroso de su vida.

Recordemos que la actriz ha compartido en ‘Envinadas’ el dolor y la fuerte lucha que atraviesa al estar en busca de la maternidad, tema con el que sigue luchando contra corriente.

Esta revelación que Jessica Segura hizo abriendo su corazón fue tomada por haters para desearle que nunca fuera madre.

“Se atrevieron a escribirme diciendo que desean que nunca sea madre y deseándome la muerte y cosas terribles de cosas que me duelen y que yo he abierto mi corazón (...)”. Jessica Segura, actriz.

Ante ello, Jessica Segura expresó que le da “tristeza” que aquellas personas que se dedican a tirar hate “tengan el corazón tan podrido”.

Jessica Segura defiende a Mariana Botas tras su paso por La Casa de los Famosos México 2025

Jessica Segura reveló el cruel hate que le tiraron por ser amiga de Mariana Botas, la exparticipante de La Casa de los Famosos México 2025, pero también la defendió a ella.

Durante la estancia de Mariana Botas en el reality show, su cuerpo y el tomar la sudadera de Aldo Tamez de Nigris para cubrirse del frío, fueron temas con los que la atacaron sin parar.

Jessica Segura con Mariana Botas. (@JessicaSeguraMX)

Ante ello, Jessica Segura encaró a los haters por hablar del cuerpo de Mariana Botas y el que vieran como ofensa su acción con la sudadera, “qué bajos [son], que poco valen”.

“Que poco vale su tiempo, qué triste que sean parte de eso”. Jessica Segura, actriz.

Asimismo, llamó a “todas las personas” a confrontar la violencia digital que se vive a diario aquellos que deciden compartir momentos en redes sociales.

“Nadie tiene derecho a meterse con la vida y con las heridas de las personas (...) Es muy triste que den voz y enaltezcan cosas que no se deben enaltecer”. Jessica Segura, actriz.

Finalmente, Jessica Segura llamó al diálogo entre personas para entenderse y comprenderse, explicando que no somos animales “ellos cazan y aullan porque es lo único que tienen que hacer”.