Jennifer Lawrence cumplió 32 años de edad ayer 15 de agosto y este fue el motivo por el que fue recordado que hace ocho años violaron su privacidad y la expusieron en Internet.

Recientemente se vio a Jennifer Lawrence llegar a la alfombra roja de ‘Don’t Look Up’, embarazada, y aunque se mantiene lejos de redes sociales, se sabe que ya se convirtió en mamá.

La decisión de dejar las redes sociales no fue consecuencia de que violaron su privacidad, pues Jennifer Lawrence siempre se ha pronunciado no afín a la tecnología, “no soy buena”.

Te contamos cuándo Jennifer Lawrence vivió una viralización con contenido íntimo y qué piensa de TikTok, la plataforma con la que todos están obsesionados.

Una Jennifer Lawrence ajena a redes sociales, sufrió viralización de contenido íntimo en 2013

Ayer -15 de agosto-, Jennifer Lawrence cumplió 32 años de edad, por lo que sus fans no dudan en felicitarla en redes sociales, aunque ella ni usa las plataformas.

Jennifer Lawrence, actriz. (Joel C Ryan / Invision/AP)

Sin embargo, sumado a su cumpleaños, se recordó que Jennifer Lawrence fue de las primeras actrices en experimentar la viralización de contenido en Internet.

Y como no usa redes sociales, ya te imaginarás por dónde va el tema.

En 2014, cuando Jennifer Lawrence tenía 24 años de edad, sufrió la filtración de unas fotografías suya desnuda, misma que rápidamente se viralizó.

Fue en dicho año que hackers, lograron entrar a diversas cuentas de iCloud, por lo que de ahí se filtraron las fotografías íntimas de Jennifer Lawrence.

Jennifer Lawrence

Según se sabe que autoridades detuvieron a presuntos implicados en el hackeo de Jennifer Lawrence y al menos 600 personas más. Estos se hicieron pasar por técnicos de Apple.

El impacto en la carrera de Jennifer Lawrence fue menor, pese a que recién había ganado un Oscar, por su papel de Tiffany Maxwell en Silver Linings Playbook.

Sin embargo, este podría ser un motivo más, por el que Jennifer Lawrence ha dicho prefiere todo por correo electrónico, pues solo eso le basta, asegura.

Jennifer Lawrence anda filtrada usando TikTok, pero no crea contenido

Recientemente, Jennifer Lawrence tuvo gira de medios, por su participación en ‘Don’t Look Up’, en donde habló nuevamente de porqué no usa redes sociales.

Si algo saben los verdaderos fans de Jennifer Lawrence es que la actriz no tiene redes sociales, bueno, no usarlas en absoluto también cuenta como no tenerlas.

Jennifer Lawrence había dicho que jamás tendría Instagram -y es así-, de modo que las cuentas que hay son de fans o falsas.

Pero no pasó lo mismo con Twitter, ella dijo que nunca la tendría, sin embargo, en 2020 se abrió una cuenta en la red social, misma que está verificada.

Cuenta de Jennifer Lawrence, verificada en Twitter. (@JLawrence_RepUs)

Pero ni te emociones, Jennifer Lawrence solo la abrió para pronunciar justicia sobre el asesinato de George Floyd, y realmente no es constante en la red social.

Aunque recientemente, algo sorprendente pasó. Jennifer Lawrence confesó a Stephen Colbert, de ‘The Late Show’, que sí usa TikTok.

Jennifer Lawrence dejó en claro que no hace tiktoks, y su cuenta está filtrada, sin embargo, gusta de navegar por la sección ‘para ti’.

Con información de ‘Publimetro’, y ‘Telva’.