Jennifer Lawrence recuerda la vez que pensó que iba a morir

Jennifer Lawrence recordó la vez que pensó que iba a morir: “Esto será doloroso”, narró la actriz.

En una entrevista para la revista ‘Vanity Fair’, Jennifer Lawrence relató el incidente que vivió en 2017, a bordo de un avión en camino a Nueva York.

Explicó que, de pronto los motores del transporte, empezaron a fallar y pensó que realmente moriría.

“Mi esqueleto era todo lo que quedaba en el asiento. Todos íbamos a morir. Empecé a dejar pequeños mensajes de voz mentales a mi familia, ya sabes, ‘He tenido una gran vida, lo siento’”, contó.

Jennifer Lawrence / Claire Danes (@gesichtermix /Instagram)

Narró que comenzó a sentir culpa por dejar a sus seres queridos, incluyendo a su perro Pippi.

“Me sentí culpable porque todo mundo iba a estar tan triste. Y, oh, Dios, Pippi estaba en mi regazo, esa fue la peor parte. Ahí estaba esa pequeña cosa que no pidió ser parte de nada de esto”, dijo Jennifer Lawrence.

La actriz confesó que en ese momento comenzó a rezar, “No al Dios específico con el que crecí, porque era aterrador y un tipo muy crítico, pero pensé: ‘Dios mío, ¿tal vez sobreviviremos a esto?”.

Asimismo, temió vivir, pero con marcas en la cara, pues vive de su físico, “Seré víctima de quemaduras, esto será doloroso, pero tal vez vivamos”.

Jennifer Lawrence (Tomada de video)

Según relató Jennifer Lawrence, ella continuó pidiendo permanecer con vida, “Por favor, Señor Jesús, déjame mantener mi pelo. Envuélveme en tus brazos. Por favor, no me dejes ir pronto’”, contó.

Sin embargo, finalmente el avión logró recuperar el control; mientras tanto, Jennifer Lawrence está a la espera de un bebé.

Jennifer Lawrence admite celos por la vida privada de su hijo

Jennifer Lawrence, quien recientemente reveló su embarazo, confesó que es muy celosa con la vida privada de su futuro bebé y prefirió no dar detalles sobre la espera del pequeño.

“Si estuviera en una cena y alguien me dijera, ‘¡Dios mío, estás esperando un bebé!’, yo no diría, ‘Dios, no puedo hablar de eso. ¡Aléjate de mí, psicópata!’, pero todos los instintos de mi cuerpo quieren proteger su privacidad por el resto de su vida, tanto como pueda”, expuso.

Jennifer Lawrence (@JenniferLawrence)

“No quiero que nadie se sienta bienvenido a su existencia y siento que eso empieza por no incluirlos en esta parte de mi trabajo”, agregó Jennifer Lawrence para concluir.