Javier Ibarreche cuya fama se debe a sus recomendaciones de series en TikTok, pasó a ser uno de los hombres mas enviados por fanáticos de Harry Styles al viralizarse una fotografía.

Verás, en Twitter apareció una fotografía del cantante y actor británico Harry Styles, de 29 años de edad, al lado de un hombre al que -mucha gente- le encontró gran parecido con Javier Ibarreche.

Como era de esperarse, la imagen se viralizó sobre todo porque en la actualidad Javier Ibarreche, está usando la polémica que envuelve a Ricardo O’Farrill, de 32 años de edad, para promocionar su comedia.

Harry Styles con Reggie Watts a quien confundieron con Javier Ibarreche (@reggiewatts / Instagram)

Verdad sobre la foto de Harry Styles con “Javier Ibarreche”

Por supuesto, los verdaderos fans y la gente observadora de inmediato notó que Harry Styles nunca se fotografió con Javier Ibarreche sino con otro hombre.

Resulta que la gente confundió al tiktoker, de 29 años de edad, con el comediante Reggie Watts, de 51 años de edad.

Reggie Watts fue quien compartió la fotografía junto al ex integrante de One Direction en su cuenta de Instagram donde celebró haberse reunido con él en The Late Show with James Corden.

“Hay muy pocas estrellas del pop actuales que respeto. Harry Styles es un ejemplo de la genuina bondad y fundamentación que es por lo que cualquiera debería esforzarse”, escribió junto a la instantánea del recuerdo.

Reggie Wats junto a Harry Styles (@reggiewatts / Instagram)

Por lo que fans de Harry Styles se dijeron decepcionados y de inmediato se les esfumó toda esperanza de tener a su favorito en el Teatro Metropolitán, donde el tiktoker mexicano ofrecerá un show de comedia fechado para el 29 de junio.

Verdad detrás de la foto de Harry Styles con "Javier Ibarreche" (Twitter)

¿Quién es Reggie Watts?

En tanto a Reggie Watts, él es un comediante y actor estadounidense que se refiere a sí mismo como un “desinformado” que pretende desorientar a su público.

Además de ser bueno en stand up, es quien musicaliza el exitoso talk show The Late Show with James Corden, donde conoció a Harry Styles.

Ha participado en producciones animadas. Prestó su voz a Carl en el largometraje Duck Duck Goose y a Pastry Pete, persona de la serie Tuca & Bertie.