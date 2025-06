Jared Leto le mandó felicitaciones a Belinda -de 35 años de edad- por el lanzamiento de su álbum Indómita.

Durante su discurso, Jared Leto -de 53 años de edad- halagó a Belinda hasta cansarse, pues son grandes amigos.

Jared Leto felicitó en video a Belinda por el estreno de Indómita

“Felicidades, Belinda, eres absolutamente increíble, talentosa, has trabajado muy duro”, señaló Jared Leto durante la presentación de la cantante.

Y agregó: ““Sé que te importa muchísimo este álbum, que significa muchísimo y que estás emocionada por compartirlo con el mundo”.

Asimismo, el cantante destacó el trabajo que realizó Belinda para completar el álbum y su colaboración.

Pues, cabe mencionar, el quinto sencillo de Indómita, Never Not Love You, es una canción realizada en colaboración con Jared Leto.

“La llevaste a otro nivel, sonaste absolutamente increíble en ella”, fue lo que señaló el cantante sobre su canción.

El video de la dedicatoria y presentación del quinto álbum de estudio de Belinda grabada por Jared Leto, fue compartido en TikTok por MTV.

Belinda, cantante. (Agencia México)

Never Not Love You de Belinda con Thirty Seconds To Mars, ¿tiene video?

El visual de Never Not Love You de Belinda con Thirty Seconds To Mars, fue lanzado a través del canal oficial en YouTube de la cantante.

Esto, un día después del lanzamiento de Indómita por Belinda.

Actualmente, la versión de Belinda de la canción de Thirty Seconds To Mars lanzada en el 2023, Never Not Love You, cuenta con más de 100 mil reproducciones.

“Necesitamos mas canciones de este tipo”, “es la balada del año” y “queremos ver video musical con los dos juntos”, fueron algunos de los comentarios en la canción de Belinda y Jared Leto.

Sin embargo, Belinda no ha mencionado sobre intenciones de grabar el video musical de su canción en colaboración con Jared Leto.