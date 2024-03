Ivonne Montero -de 49 años de edad- revela ante las cámaras las duras amenazas e insultos que recibió de parte de Olivia Collins.

Ivonne Montero y Olivia Collins -de 66 años de edad- forman parte del elenco de la obra “Busco al Hombre de mi Vida, Marido ya tuve”, y se sabe que la convivencia entre ambas no es la mejor.

Pues se han llegado a hacer de palabras y es Ivonne Montero quien revela que Olivia Collins la tacho de “hipócrita” en medio de una intensa discusión que estuvo a punto de terminar en golpes.

Esto se suma a que hace unas semanas trascendió que las actrices tuvieron otro altercado previo a salir del escenario del musical “¡Qué plantón!”, en el Auditorio Nacional.

Ivonne Montero dio detalles de la intensa discusión que sostuvo con Olivia Collins hace varias semanas y que estuvo a punto de terminar en golpes.

La actriz revela que todo habría comenzado por un mensaje de texto que Olivia Collins tomó personal.

Pues, luego de ello, los enfrentamientos entre ambas continuaron hasta que tuvieron que ser separadas por la producción.

En un encuentro con los medios, Ivonne Montero explicó el origen de la pelea con Olivia Collins, quien la tachó de “hipócrita e infantil”

“De una compañera, sentí que me faltaron al respecto y la señora lo tomó personal (…) La señora me tomó de ‘hipócrita’ e ‘infantil’, que cómo me atrevía a decir eso, que era una indisciplinada”

Ivonne Montero