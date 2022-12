Ivonne Montero alarmó a sus seguidores al aparecer con un parche en el ojo, ahora la actriz reveló que le pasó en las córneas; ¿quedará Ciega? Esto reveló.

Una publicación en el Instagram de Ivonne Montero asustó a sus fans, pues apareció con un parche en el ojo y reveló que había tenido un descuido fatal.

Rápidamente recibió mensajes se apoyo y fue cuestionada sobre qué le había ocurrido en los ojos, pues muchos pensaban lo peor.

Durante una entrevista con el programa De primera Mano, Ivonne Montero -de 48 años de edad- contó que su vista se vio comprometida por culpa de unos pupilentes .

Los hechos se habrían registrado el lunes 28 de noviembre, luego de realizar las fotografías para el estreno de su nueva obra.

Ivonne Montero narra que le gusta usar pupilentes de colores para lucir en las fotografías, pero cuando se los colocó comenzó a sentir dolor.

“Estuve alrededor de una hora con ellos (los pupilentes) pero me venía un ardor muy fuerte, me estuvieron llorando los ojos”

La actriz narra que la última vez que usó sus pupilentes, ella no llevaba el líquido especial para guardarlos, por lo que les colocó gotas para los ojos.

Fue este producto el que le ocasionó quemaduras en las corneas, pues expuso sus ojos a un tiempo muy prolongado a estas gotas.

“Me quemé ambas corneas, yo veía borroso, al final ya no aguantaba, me los quité y cual fue mi sorpresa, que yo ya no tenía visión”

Ivonne Montero