La cantante y actriz mexicana Ivonne Montero, ganadora de ‘La casa de los famosos’, quien estuvo en constante riña con la venezolana Daniella Navarro dentro del reality, compartió en entrevista con SDPnoticias, lo que haría en caso de tenerla frente a frente.

Recordemos que, uno de los enfrentamientos más icónicos, se dio cuando Daniella Navarro le gritó a Ivonne Montero “arrabalera, mitómana y manipuladora”, una y otra vez para provocarla.

Es debido a ello que la cuestionamos al respecto y confesó que, si se cruzara con ella, no hablaría acerca de lo ocurrido en el programa de telerrealidad.

Detalló que únicamente le dedicaría el saludo para no faltarle al respeto, aunque compartió que es una persona que prefiere mantener lejos de su vida personal.

“En realidad decirle nada, saludarla y nada más, pintar una raya, no entablaría ninguna relación cercana ni entraría en pláticas de ‘vamos a tomarnos un café', no, nada. Creo que es una persona que definitivamente no me gustaría tener en mi vida cerca”.

Ivonne Montero