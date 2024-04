Ivonne Montero -de 49 años de edad- no se va dejar pisotear por nadie y responde a quienes creen que es menos que Olivia Collins.

Olivia Collins -de 66 años de edad- e Ivonne Montero, se pelaron en el camerino de la obra “Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve”.

La situación fue tan complicada, que Ivonne Montero asegura que Olivia Collins la retó a golpes y la insultó.

Un malentendido provocó que Olivia Collins tachara de “hipócrita” y asegurara que su trayectoria no se comparaba con la de Ivonne Montero.

Tras varios días de su pelea, Ivonne Montero asegura que no le importa lo que Olivia Collins diga de su carrera o ella.

Ivonne Montero decidió ya no hablar más de Olivia Collin, pues esto provocaría que la pelea siga y se convierta en una guerra de declaraciones.

“Respondía a lo que ella opinaba, muy contrario a lo que sucedió realmente (…) Yo no soy de hablar mal de las personas, no me gusta hacerlo, no me gusta tener conflictos”

Ivonne Montero