Ivonne Montero -de 49 años de edad- aparece con el labio hinchado y preocupa a sus fans, le recomiendan hacerse una limpia.

Ivonne Montero alarmó a sus fans tras dejarse ver en un video compartido en Instagram con la parte superior de la boca hinchada, mientras pedía ayuda a sus seguidores.

La actriz empezó a bromear diciendo que fue por un procedimiento estético, pero después aclaró que era broma, revelando los verdaderos motivos del porqué su labio estaba inflamado.

Con el humor que la caracteriza, la actriz bromeó al decir que se había inyectado ácido hialurónico, lo que al parecer le había causado una reacción.

“Ay, familia ¿cómo están? Buen día, pues miren lo que me pasó, me picó un insecto, estoy inflamadísima, me da muchísima comezón y me pica horrible”

