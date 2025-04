Irina Baeva -de 32 años de edad- confirma las infidelidades de Gabriel Soto y revela haber vivido “varios tipos de violencia”.

Siendo tras meses de su ruptura con Gabriel Soto -de 49 años de edad- que la actriz por fin contó su versión de los hechos.

La actriz no sólo habló de las infidelidades de Gabriel Soto, sino que también reveló que fueron el detonante para terminar su relación.

En su momento, cuando Gabriel Soto hizo pública su separación en julio de 2024, ninguna de las partes ahondó en los motivos de la ruptura.

Sin embargo, se especuló que el también actor le había sido infiel a Irina Baeva. Información que fue confirmada por la ahora ex de Gabriel Soto:

Del mismo modo, Irina Baeva se negó a revelar los detalles de cómo fue que se enteró de que Gabriel Soto le era infiel.

Pues no le vio caso en hablar de algo que “ya se sabía”. Por lo que tampoco reveló los nombres de las supuestas amantes.

Una de las cosas que más sorprendieron de la entrevista con Irina Baeva, fue el haber admitido ser violentada por Gabriel Soto.

Y es que si bien aclaró que las agresiones no escalaron a lo físico, sí vivió otros tipos de violencia.

Más que nada violencia psicológica durante el último año de la relación.

La actriz dijo mirar al pasado y darse cuenta que eran agresiones de las que muchas veces ni se había dado cuenta.

Pero que una vez que detectó ser violentada por Gabriel Soto fue cuando decidió dar todo por terminado.

En este sentido Irina Baeva recordó que fue por un mensaje cuando algo dentro de ella “se rompió”.

Por lo que fue su señal para alejarse de Gabriel Soto y acabar con la relación.

Yo al día de hoy volteo a ver y si puedo decir lo que al año pasado viví varios tipos de violencia, de los cuales ni cuenta me daba. No física, Creo que me di cuenta a tiempo y decidí no permitirlo más.

Irina Baeva