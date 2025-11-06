Estados Unidos dejó sin visa a integrantes de Marca Registrada, por lo que sus presentaciones ya se vieron afectadas.

Marca Registrada se une a lista de grupos de música regional mexicana que se quedaron sin visa de trabajo en 2025.

Marca Registrada ya no podrá trabajar en Estados Unidos tras quedarse sin visa

Desde hace varios meses se rumoraba que Marca Registrada se había quedado sin visa de trabajo; el 5 de noviembre se confirmó la noticia.

La influencer Chamonic informó en Instagram que Estados Unidos decidió revocarle la visa de trabajo y de turista a los integrantes de Marca Registrada.

Por lo tanto, Marca Registrada no podrá seguir con sus compromisos de trabajo programados para el resto del 2025.

Incluso, el grupo habría cancelado su presentación en Ontario, California programada para el 26 de noviembre.

Hasta el momento, los integrantes de Marca Registrada y su mánager no se han manifestado por esta noticia.

Van 17 artistas y grupos mexicanos que se quedan sin visa

Desde que inició la gestión de Donald Trump se anunciaron medidas migratorias severas, la cuales han afectado a varios artistas.

Autoridades migratorias de Estados Unidos le han revocado la visa a varios artistas como:

  1. Julión Álvarez, de 42 años de edad
  2. Grupo Firme
  3. Lorenzo de Monteclaro, de 85 años de edad
  4. Los Alegres del Barranco
  5. Javier Rosas y su artillería pesada
  6. Calibre 50
  7. Los 2 Carnales
  8. Cuisillos
  9. Luis R Conriquez, de 29 años de edad
  10. Gabito Ballesteros, de 25 años de edad
  11. Edición Especial
  12. Panter Bélico
  13. El Mimoso, de 45 años de edad
  14. Josi Cuen, de 39 años de edad
  15. Jorge Medina, de 51 años de edad
  16. Natanael Cano, de 24 años de edad
  17. Marca Registrada

No se han revelado las razones por las que Estados Unidos ha revocado las visas de los grupos u artistas.

Pero, trascendió que algunos de los artistas mencionados presentaban irregularidades en sus documentos o trabajaron en Estados Unidos con visa de turista.

