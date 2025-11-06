Estados Unidos dejó sin visa a integrantes de Marca Registrada, por lo que sus presentaciones ya se vieron afectadas.
Marca Registrada se une a lista de grupos de música regional mexicana que se quedaron sin visa de trabajo en 2025.
Marca Registrada ya no podrá trabajar en Estados Unidos tras quedarse sin visa
Desde hace varios meses se rumoraba que Marca Registrada se había quedado sin visa de trabajo; el 5 de noviembre se confirmó la noticia.
La influencer Chamonic informó en Instagram que Estados Unidos decidió revocarle la visa de trabajo y de turista a los integrantes de Marca Registrada.
Por lo tanto, Marca Registrada no podrá seguir con sus compromisos de trabajo programados para el resto del 2025.
Incluso, el grupo habría cancelado su presentación en Ontario, California programada para el 26 de noviembre.
Hasta el momento, los integrantes de Marca Registrada y su mánager no se han manifestado por esta noticia.
Van 17 artistas y grupos mexicanos que se quedan sin visa
Desde que inició la gestión de Donald Trump se anunciaron medidas migratorias severas, la cuales han afectado a varios artistas.
Autoridades migratorias de Estados Unidos le han revocado la visa a varios artistas como:
- Julión Álvarez, de 42 años de edad
- Grupo Firme
- Lorenzo de Monteclaro, de 85 años de edad
- Los Alegres del Barranco
- Javier Rosas y su artillería pesada
- Calibre 50
- Los 2 Carnales
- Cuisillos
- Luis R Conriquez, de 29 años de edad
- Gabito Ballesteros, de 25 años de edad
- Edición Especial
- Panter Bélico
- El Mimoso, de 45 años de edad
- Josi Cuen, de 39 años de edad
- Jorge Medina, de 51 años de edad
- Natanael Cano, de 24 años de edad
- Marca Registrada
No se han revelado las razones por las que Estados Unidos ha revocado las visas de los grupos u artistas.
Pero, trascendió que algunos de los artistas mencionados presentaban irregularidades en sus documentos o trabajaron en Estados Unidos con visa de turista.