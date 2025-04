El pleito legal entre Charly López e Ingrid Coronado -de 50 años de edad- sigue por una casa que compartieron cuando eran pareja.

En una reciente entrevista para el programa Ventaneando, Charly López -de 55 años de edad- dio a conocer que tras varios años de pleito, ya había obtenido un fallo a su favor en este largo litigio.

Sin embargo, reveló que Ingrid Coronado no se dio por vencida e interpuso otro recurso legal para que vuelvan a verse las caras en los juzgados.

Según contó Charly López en Ventaneando, Ingrid Coronado estaba pidiendo una cantidad “irreal” de dinero por concepto de rentas.

Afortunadamente para él, dijo, la jueza en primera instancia falló a su favor, echando abajo la exigencia económica de Ingrid Coronado.

Sin embargo, la historia no termina ahí, ya que Ingrid Coronado apeló la decisión, lo que significa que en unos tres o cuatro meses dará inicio otro juicio.

¿Existe la posibilidad de que Charly López llegue a un acuerdo con Ingrid Coronado para ponerle fin al pleito?

El empresario y conductor no descartó por completo la posibilidad, pero dejó entrever que lo que más le interesa es que se sepa la verdad .

“Me gustaría llegar a la verdad, que las cosas fueran como son, que la justicia, si está en mi contra, que vaya sobre mí”, comentó.

“No puedes tú no reclamar una casa, o reclamar una casa después de 20 años, y que no haya un antecedente, ¿si me entiendes?, es lo que no tiene ninguna lógica”

Charly López en Ventaneando