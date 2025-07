¿Qué pasó entre Inés Gómez Mont y Rossana Nájera? La amistad se terminó de la noche a la mañana porque hubo “odio” donde solo dieron amor.

Un video en YouTube mostró la entrevista con Rossana Nájera de 45 años de edad, donde revela qué pasó con su amistad con Inés Gómez Mont porque ella solo le dio amor.

Inés Gómez Mont y Rossana Nájera pasaron de ser íntimas amigas a no soportarse

En 2018 se dio a conocer la ruptura entre la amistad de Inés Gómez Mont de 41 años de edad y Rossana Nájera, asegurando que no podían ni verse.

Pero ¿qué fue lo que pasó? Según una fuente cercana a las examigas, Rossana Nájera e Inés Gómez Mont discutieron en casa de la conductora de Ventaneando.

Incluso, se dijo que el problema fue que Rossana Nájera aconsejó a su amiga arreglar sus diferencias con su ex Javier Díaz, padre de cuatro de sus siete hijos.

Sin embargo, el consejo no pedido no le habría caído bien a Inés Gómez Mont por lo que comenzó a discutir con Rossana Nájera y de tonta “muerta de hambre” no la bajó.

Inés Gómez Mont, conductora. (Isaac Esquivel Monroy / Cuartoscuro)

Asimismo, se rumoró que Inés Gómez Mont organizó una recaudación benéfica el mismo día en que Rossan Nájera cumplía años con el objetivo de que sus amigas en común no fueran al festejo.

Pese a estos rumores, Inés Gómez Mont negó haberle gritado a Rossana Nájera así como haberla corrido de su casa, asegurando “la quiero con todo mi corazón”.

Por otra parte, la conductora de Ventaneando habló de un “mal entendido” con Rossana Nájera, pero aseguró que nunca fue grosera con ella “eso no quiere decir que uno sea déspota o grosero”.

“¿Quién no se ha peleado con una amiga? Las cosas se vuelven a ajustar, pero eso no significa que no vuelvas a tener contacto con alguien y que no haya cariño y respeto”. Inés Gómez Mont, conductora.

Rossana Nájera sigue sin entender el “odio” que Inés Gómez Mont le tuvo

Aunque Inés Gómez Mont aseguraba en 2018 que tenía “cariño y respeto” por Rossana Nájera, en un reciente video en YouTube la actriz aseguró que la conductora la odiaba.

En una plática que Rossana Nájera tuvo con Maca Carriedo para ‘Maca Talks’ en YouTube hablaron de un poco de lo que pasó con Inés Gómez Mont a quien prefirieron llamar “ficha roja” para no pronunciar su nombre.

Y es que recordemos que actualmente Inés Gómez Mont está prófuga de la justicia y que se lanzó una ficha roja por la Interpol para su captura.

Fue en este video en YouTube que la actriz aseguró que ella solo le entregó amor en amistad a Inés Gómez Mont, desconociendo el motivo por el que la conductora terminó odiándola.

“Fue muy injusto porque daba mi vida y mi alma por ella [Inés Gómez Mont] y más, la verdad es que había mucho amor ahí. Creo que por eso me la pasé tan mal porque me dolió muchísimo porque nunca entendí porque tanto odio de regreso cuando lo único que recibieron fue amor”. Rossana Nájera, actriz.

Rossana Nájera, actriz. (Daniel Augusto / Cuartoscuro)

Incluso, aseguró “me la pasé muy mal” cuando Inés Gómez Mont comenzó a odiarla, “me parece fuertísimo” acusando que además hubo mentiras de por medio.

“Fue muy doloroso escuchar tantas mentiras”. Rossana Nájera, actriz.

Finalmente, Rossana Nájera dejó claro que ya no le duele el “odio” de Inés Gómez Mont asegurando “ya pasó” y ni la tiene en cuenta en su vida.