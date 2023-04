La esposa de Julián Figueroa, Imelda Garza Tuñón, detalla cómo fueron las horas posteriores a la muerte de su pareja y cuándo avisaron a Maribel Guardia.

Imelda Garza Tuñón -de 26 años de edad- ha tenido días horribles, pues no solo enfrenta la muerte de su esposo, también a duras críticas en redes sociales.

Usuarios de redes sociales se han atrevido a juzgar y hasta asegurar que Imelda Garza Tuñón abandonó a Julián Figueroa mientras sufría un infarto y fibrilación ventricular.

Sin embargo, no conocen la historia de las horas de angustia que tuvo que vivir Imelda Garza Tuñón, cuando encontró a Julián Figueroa sin vida.

Julián Figueroa tenía 27 años de edad y sus últimas horas de vida estuvo con Imelda Garza Tuñón y su hijo, viendo series.

Imelda Garza Tuñón contó a Addis Tuñón para De Primera Mano, que Julián Figueroa llevaba tres días sin dormir, pues estaba triste por el cumpleaños de Joan Sebastian.

La esposa de Julián Figueroa cuenta que era normal que el cantante se fuera a dormir al cuarto donde lo hallaron muerto, por lo que ella lo dejó descansar.

“Estábamos juntos, en la tarde se sentía muy mal porque no había dormido en tres días, estaba muy deprimido por lo de su papá (...) como a las 6 de la tarde me dijo: me voy a bajar al cuarto de los videojuegos y me voy a tratar de dormir un ratito”

Imelda Garza Tuñón