Alfredo Adame estaría estrenando novia y esto opinan sus hijos que no quieren saber nada de él.

Tras su salida de La Casa de los Famosos 2024, Alfredo Adame -de 65 años de edad- ha estado muy activo en redes sociales.

Recientemente, el actor compartió una fotografías con una misteriosa mujer y hay quienes creen que es su nueva novia.

Desde hace varios años, Alfredo Adame está distanciado de sus 3 hijos:

Alfredo Adame ha arremetido contra ellos en varias ocasiones e incluso amenazó con quitarles su apellido.

El pasado 30 de abril, Alfredo Adame compartió una fotografía donde se le ve con una joven mujer y hay quienes creen que se trata de su nueva novia.

Ante estos rumores, los hijos de Alfredo Adame fueron cuestionados sobre qué opinaban del nuevo romance de su padre y ellos no quisieron tocar el tema.

Alejandro Adame se comprometió en 2023 y fue cuestionado sobre si piensa invitar a Alfredo Adame a su boda.

El hijo de Alfredo Adame mencionó que está enfocado en su futuro y la familia que va a crear con su prometida, por lo que no le interesa hablar de su papá.

Alfredo Adame y Mary Paz Banquells estuvieron casados durante 20 años y en 2017 se divorciaron.

Mary Paz Banquells se tuvo que enfrentar a una crisis económica y los múltiples insultos públicos de Alfredo Adame.

A pesar de las agresiones del actor, Mary Paz Banquells asegura que ya perdonó a Alfredo Adame.

“Yo ya dejé ir todo eso. Hace 7 años estoy lejos de todo eso, ese tema ya está fuera de mi vida y no tengo nada que comentar”

Por otra parte, Diego Adame no descarta reunirse en el futuro con Alfredo Adame, pero lo ve muy difícil porque sabe cómo es la personalidad de su padre.

“Yo estoy abierto a las posibilidades, yo no puedo decir que no o sí, el futuro es incierto y las cosas cambian (…) Me es difícil considerar o pensar que vaya a existir un acercamiento porque conozco a mi papá”

Diego Adame