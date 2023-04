Marie Claire Harp, de 29 años de edad, no entiende por qué la están criticando por salir a dar detalles del funeral de Julián Figueroa, al que pudo ingresar pues es la novia de José Julián Figueroa, de 47 años de edad.

Y es que aunque su intención era informar sobre lo qué ocurría en casa de Maribel Guardia, de 63 años de edad, quien pidió que todo se mantuviera en privado, Marie Claire Harp cree no haber hecho nada malo.

Contrario a lo que piensa mucha gente ya que consideran una falta de respeto que Marie Claire Harp aprovechara su cercanía con la familia para sacar la nota.

Marie Claire Harp, novia de José Manuel Figueroa. (@marieclaireoficial)

Marie Claire Harp pide no creer todo lo que se dice

Al respecto, Marie Claire Harp, mediante sus historias de Instagram y desde el foro de Bandamax, pide que no crean todo lo que se dice ya que muchas veces se malinforma y/o se saca de contexto.

“Hola. Buenos días, no crean todo lo que dicen por ahí que le ponen como salsa y le ponen cosas demás, le ponen como chilaquiles, nada de eso”, dice para posteriormente reír nerviosamente.

Marie Claire Harp (@marieclaireoficial / Instagram)

Por su parte, Buenas Banda comparte la transmisión que realizó Marie Claire Harp desde su auto y no desde el interior de la casa de Maribel Guardia, donde habló de la comida que ofrecieron, la tranquilidad que se sentía y hasta cuántas coronas le mandaron a Julián Figueroa.

Esto para demostrar que ésta no habló de más ya que solo informó sobre lo que ocurría en el funeral de Julián Figueroa, quien murió a los 27 años de edad el pasado 9 de abril, pero la gente le vuelve a señalar que no debía hacerlo por respeto a la familia.

Le siguen lloviendo las críticas a Marie Claire Harp

“Ante los rumores y comentarios que han surgido con el enlace de Buenas Banda, quienes están dolidos con la información aquí les dejamos el video para que lo vean y no les cuenten”, se lee sobre la transmisión de Marie Claire Harp, pero esto provoca una nueva lluvia de críticas sobre la conductora venezolana.

“Yo creo que no le correspondía hablar del tema, debió entender que iba en calidad de pareja y no de reportera”, “Yo creo que esta tipa tomó fotos del funeral y las va a vender a medios”,

“Si yo hubiera estado en su lugar creo que no hubiera dado tanta información, eso le corresponde a la familia”, “Palabras mas, palabras menos. Creo que no eres la indicada para hacerlo”, “Esta mujer no fue como pareja de José Manuel Figueroa, fue como colada”, expresan entre comentarios.