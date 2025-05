Imelda Garza Tuñón -de 28 años de edad- reveló que su hijo no quiere ver a Maribel Guardia porque quedó aterrado.

Maribel Guardia -de 65 años de edad- ya tuvo contacto con Imelda Garza Tuñón, pero la actriz no ha tenido contacto con José Julián.

Imelda Garza Tuñón terminó con las especulaciones y aclaró que su hijo no ha tenido contacto con Maribel Guardia.

La cantante compartió una historia de Instagram para aclararle a los medios que es mentira que ya haya visto en persona a Maribel Guardia.

“Quisiera aclarar que por el momento no ha habido ningún acercamiento entre José Julián y su abuela, siendo que él me expresó que no tiene la disposición de verla”

