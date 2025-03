Imelda Garza Tuñón -de 28 años de edad- narra cómo chocó la camioneta de Marco Chacón, pero desmiente la versión de Maribel Guardia.

Ha pasado una semana de la denuncia que Maribel Guardia interpuso contra Imelda Garza Tuñón, a quien acusó de violencia familiar.

La joven dio una entrevista en De Primera Mano y desmintió varios detalles que Maribel Guardia reveló en su denuncia.

Maribel Guardia mencionó en su denuncia que Imelda Garza Tuñón chocó la camioneta de Marco Chacón el pasado 4 de septiembre.

Supuestamente, Imelda Garza Tuñón manejaba en estado de ebriedad y chocó la camioneta de su suegro, la cual fue pérdida total.

La actriz asegura que Imelda Garza Tuñón chocó el vehículo al menos cuatro veces.

Sobre el accidente, Imelda Garza Tuñón confirmó que chocó el auto de Marco Chacón, pero era su padre quien iba manejando.

Además, durante una entrevista con De Primera Mano, Imelda Garza Tuñón negó ser adicta o tener un problema con el alcohol.

La ex nuera de Maribel Guardia narra que la camioneta estaba a nombre de Marco Chacón, pero se la dieron para que ella y su hijo se trasladaran.

Imelda Garza Tuñón reiteró que ella no chocó este vehículo y que existen registros del seguro que lo confirman.

El 21 de enero, Maribel Guardia reveló en sus redes sociales que había denunciado a Imelda Garza Tuñón.

La cantante reveló que las autoridades no le notificaron que había una denuncia en su contra y se enteró a través de los medios.

Previo a esto, Imelda Garza Tuñón supo que se querían llevar a su hijo de la escuela porque el director del colegio le avisó.

“A mí el director (de la escuela de José Julián) me contacta a las 12:30 para decirme que se estaban tratado de llevar a mi hijo de la escuela (…) lo de la denuncia me enteré por medios de comunicación porque no se me notificó”

Imelda Garza Tuñón