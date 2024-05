Stephanie Salas -de 54 años de edad- dejó de lado la privacidad para presumir el tierno mensaje de su novio Humberto Zurita a quien ya llama marido. ¿Habrá boda pronto?

El pasado 10 de mayo, la familia Pinal se reunió para celebrar el Día de las Madres junto a Silvia Pinal, de 92 años de edad.

Entre las invitadas estaba Stephanie Salas, quien presumió el mensaje especial que le envió Humberto Zurita, de 69 años de edad.

Stephanie Salas ya piensa en el retiro porque no quiere ser actriz toda la vida

Stephanie Salas acudió a la casa de Silvia Pinal de muy buen humor y presumió que sus hijas le tenían alguna sorpresa preparada por el Día de las Madres.

Pero lo que más emocionó a Stephanie Salas, fue el mensaje que le envió Humberto Zurita, a quien se refiere como su “marido”.

“No me han regalado nada, a ver mis hijas que sorpresas me tienen. El marido a ver qué, anda chambeando ahorita, está en Colombia haciendo una serie, pero me mandó un mensaje precioso”

Stephanie Salas