Horacio Beamonte padece leucemia y reveló cómo enfrenta el cáncer tras pedir la ortotanasia, la cual busca una muerte natural con cuidados paliativos.

En entrevista con De Primera mano, Horacio Beamonte contó que padece leucemia linfoblástica aguda: “Estoy desahuciado, me dijeron que no había nada que hacer”.

La ortotanasia se define como la muerte natural y digna de una persona que padece una enfermedad en fase terminal o que está desahuciado, por lo que evita prolongar su vida de forma artificial y solo se auxilia de cuidado paliativos.

Horacio Beamonte revela cómo enfrenta el cáncer y porque recurre a la ortotanasia

Durante año y medio, Horacio Beamonte ha enfrentado el cáncer y tras ser desahuciado, tomó la decisión de enfrentar la muerte sin tratamientos que lo afecten.

El actor de 34 años menciona que decidió tomar quimioterapia, pero esta le provocó convulsiones y otros síntomas que empeoraron su enfermedad.

“Los doctores me dijeron que era alérgico a las quimioterapias, que podían ofrecerme la quimioterapia curativa, pero que era mucho más agresiva, entonces decidí no tomarlas” Horacio Beamonte

Horacio Beamonte (Agencia México)

Horacio Beamonte decidió dejar por completo las quimioterapias y ahora solo lleva un tratamiento con medicamentos orales.

Los médicos de Horacio Beamonte lo desahuciaron en mayo de 2025 y le mencionaron que solo viviría 8 meses.

Es por eso que el actor tomó la decisión de recurrir a la otortanasia; es decir, permitirá el “avance natural” de su enfermedad hasta llegar a la muerte, pero con cuidados paliativos.

“Para mí la verdadera muerte digna es la ortotanasia, permitir esa muerte natural, aliviando los dolores, manteniendo al paciente lo más cómodo posible, rodeado de su familia” Horacio Beamonte

Horacio Beamonte ha vivido con dolor tras padecer cáncer

La salud de Horacio Beamonte es estable, pero recordó que el año pasado sufrió demasiado dolor por los tratamientos a los que sometió.

Horacio Beamonte recuerda que sufrió dolor en el corazón y hasta genitales por la sonda que le colocaron para orinar.

Al final, Horacio Beamonte decidió enfrentar su enfermedad sin tratamientos dolorosos y disfruta su vida junto a su familia.