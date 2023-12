Hija de Carmen Salinas está destrozada porque casi nadie se acordó del aniversario luctuoso de la actriz.

El 9 de diciembre se cumplieron 2 años de la muerte de Carmen Salinas, quien tenía 82 años de edad.

Carmen Salinas sufrió un derrame cerebral y posteriormente cayó en coma; lamentablemente murió un mes después de ingresar al hospital.

Como cada 9 de diciembre, la familia de Carmen Salinas realiza una misa en su honor y esperaban que varias personas acudieran a recordar a la actriz.

Lamentablemente, sólo 18 personas se presentaron a su aniversario luctuoso en el cementerio.

María Eugenia Plascencia -hija de Carmen Salinas- contó a De Primera Mano, que le dolió profundamente que casi nadie recordara a la actriz a 2 años de su muerte.

“2 años que la verdad sigo extrañándola mucho y se me ha hecho difícil estar sin ella”

La hija de Carmen Salinas lamenta que varias personas se hayan alejado tras la muerte de la actriz, a pesar de que ella fue solidaria con todos.

“Se ha retirado mucha gente, lo pude ver en la misa de mi mamá (...) En donde me dolió fue en la misa de las 7:00 de la noche, nada más éramos 18 gentes ¿Tú sabes lo que es eso? Nos dolió mucho”

María Eugenia Plascencia se siente mal por quienes han olvidado a Carmen Salinas, pues de la nada desaparecieron hasta quienes fueron ayudados por la actriz.

“Me siento mal porque la verdad no se vale que se olviden de mi mamá, porque cuanta gente no ayudó, cuánta gente no amó y que se olviden de ella”

María Eugenia Plascencia