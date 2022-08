Se ha viralizado un video de Carmen Salinas interpretando ‘¿A quién le importa?’ de la cantante Alaska y esta es la historia detrás de sus imitaciones.

Carmen Salinas era una de las actrices más conocidas en el medio y lamentablemente falleció el 9 de diciembre a los 82 años.

Su legado artístico sigue siendo reconocido y se viralizó un video donde Adela Micha la presentaba en un programa de televisión.

En este interpretó la conocida canción de Alaska ¿A quién le importa? Mientras vestía un traje negro y bailaba al ritmo de la música.

“Nos sorprende con su primer disco de larga duración, hay que decirlo es una institución en el mundo del espectáculo, es la señora Carmen Salinas que como Alaska nos presenta ¿A quién le importa?” se escucha decir a Adela Micha.

Carmen Salinas realizó varias imitaciones en programas de televisión como el de Raúl Velasco.

Se caracterizó como:

Ana Gabriel

Isabel Pantoja

Rocío Durcal

Lola Beltrán

Yuri

Celia Cruz

Irma Serrano

¿Cómo era la relación entre Carmen Salinas y Adela Micha?

Hace tiempo, Adela Micha habló de su relación con Carmen Salinas, y mencionó que se llevaban muy bien e incluso siempre que la veía le daba obsequios.

“Cada que me iba a ver al programa me llevaba anillos, me llevaba cosas” contó la conductora en su programa ‘Me lo dijo Adela’.

Al final, Carmen Salinas se alejó de Adela Micha por un malentendido, pues cuenta que alguien dijo un chiste sobre la actriz y ella se rió, eso habría molestado a la actriz.

La conductora también recordó la ocasión que trabajó con el hijo de Carmen Salinas: “Hicimos muchas cosas juntos, nos queríamos mucho” contó Adela Micha.

Carmen Salinas era una de las personas más queridas del medio y su recuerdo persiste en redes sociales.