El Malilla compartió una foto de su INE y revivió un clásico meme agregando el “¿Has soñado con este hombre?” aunque la pregunta desató los oscuros deseos de sus malibandidas.

La reciente renovación de INE que hizo El Malilla de 25 años de edad, llevó a que el cantante de reguetón compartiera una foto, pero solo pocas entendieron el significado.

El Malilla comparte foto de su INE y pregunta “¿Has soñado con este hombre?” por el meme

No, definitivamente El Malilla no quería divulgar la fotografía de su INE [¿o sí?] lo que está claro es que el cantante revivió un meme que solo pocas de sus malibandidas entendieron.

Colocando un filtro blanco y negro a su foto del INE, El Malilla colocó el texto “¿Has soñado con este hombre?” para revivir el meme del hombre más soñado de todos.

El Malilla revive meme "¿Has soñado con este hombre?". (@elmalibaby / Twitter)

Y es que más allá de que El Malilla esté preguntando a sus malibandidas si han soñado con él, el reguetonero recordó la intriga generada en 2008 por un sitio web y la imagen de un hombre que se difundió por varias parte del mundo.

Este sitio llamado thisman.org, mostraba la fotografía en blanco y negro de un hombre con el texto “¿Has soñado con este hombre?” junto con el testimonio de una mujer que aseguraba haberlo visto en sus sueños en más de una ocasión.

Imagen de This Man. (Reddit)

Sin embargo, su supuesto deseo de saber si existía en la vida real o dónde lo había visto, llevó a la creación del sitio, pero luego todo se salió de control.

Y es que ‘This Man’ se hizo tan viral que la imagen del hombre empezó a recorrer el mundo, apareciendo personas que confirmaban que habían soñado con el hombre.

Por ello, ese hombre se dice que es el más soñado del mundo, aunque muchos tienen varias teorías sobre la autenticidad de ‘This Man’.

Esto debido a que se cree que formó parte de una campaña publicitaria para saber que tanto impacto tenía una imagen en la mente de las personas y otros fieles creyentes que la imagen era tan viral que la gente efectivamente comenzaba a soñar con este hombre.

Ahora El Malilla revivió el “¿Has soñado con este hombre?” que tiene como trasfondo uno de los primeros memes que dieron la vuelta alrededor del mundo.

El Malilla revive meme y sus malibandidas le confiesan sus deseos carnales

El Malilla revivió el meme de “¿Has soñado con este hombre?”, pero sus malibandidas solo pudieron revelar sus pasionales sueños.

Aunque El Malilla se refería al famosos ‘This Man’, el cantante de reguetón también sabe que es el hombre más soñado y estos comentarios de sus malibandidas lo confirman.

“No te gustaría saber las marranadas que sueño bb. Soñé que me preñaba. Sí, me persigue hasta en mi trabajo, le tengo miedo ya. En mis sueños húmedos nada más”. Usuarias de Twitter.

Fans de El Malilla revelan sus sueños pasionales. (Usuarias de Twitter / Captura de pantalla)