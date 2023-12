Gustavo Adolfo Infante -de 58 años de edad- le da la espalda a Alexa Hoffman para ahora confiar en la inocencia de Héctor Parra, de 47 años de edad.

El caso de Héctor Parra ha dividido opiniones, pues hay quienes creen en la inocencia del actor y otros aseguran que es culpable.

A mediados del 2023, Héctor Parra fue declarado culpable de corrupción de menores y lo sentenciaron a 10 años y 6 meses de cárcel.

Héctor Parra no saldrá de la cárcel el 5 de octubre por una razón que parece “chiste”, acusa Daniela Parra

Gustavo Adolfo Infante fue uno de los comunicadores que aseguró vio pruebas contundentes de la culpabilidad de Héctor Parra y ahora cambió de opinión.

Meses después de que Héctor Parra fuera detenido en 2021, Gustavo Adolfo Infante manifestó que había visto la carpeta de investigación del caso y creía que el actor era culpable.

El periodista sostuvo su opinión y hasta la expresó en el documental de Alexa Hoffman, de 21 años de edad.

Pero, tras el juicio de Héctor de Parra, Alexa Hoffman solicitó medidas legales para que Gustavo Adolfo Infante, su hermana y otros comunicadores no hablaran de ella.

Gustavo Adolfo Infante se molestó por esto y solicitó que retiraran su testimonio del documental.

Ahora, Gustavo Adolfo Infante manifestó que a pesar de dudar de la inocencia de Héctor Parra, ahora está convencido de que lo es.

Mientras presentaba una nota sobre Daniela Parra en De Primera Mano, lanzó un comentario para confirmar que cree en la inocencia de Héctor Parra.

“El papá (Héctor Parra) está sufriendo cuadros de depresión y cómo no, por lo que me han contado mucha gente que sabe de leyes, está injustamente encarcelado”

El periodista Gustavo Adolfo Infante ha relatado en varias ocasiones que fue él quien le recomendó a Ginny Hoffman al abogado Alonso Beceiro para su caso contra Héctor Parra.

Ahora, Gustavo Adolfo Infante ya no está tan convencido de la culpabilidad de Héctor Parra y se retractó de su conocida opinión.

“Que buena hija, no cabe duda (Daniela Parra) ella confía en la inocencia de su papá y yo he cambiado de opinión, quizá le vale sorbete lo que yo piense o yo opine, pero me han explicado gente que conoce el caso que Parra es inocente a todas luces y que sí hubo tráfico de influencias tremendo, qué tristeza”

Gustavo Adolfo Infante